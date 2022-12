Umbau von Resch&Frisch in Pernau wird doppelt so teuer wie geplant

So wird der Standort in der Schloßstraße künftig aussehen.

"Bauen macht derzeit keinen Spaß", sagt Georg Resch. Der Eigentümer und Geschäftsführer der Welser Großbäckerei Resch&Frisch spricht vom Umbau des Stammhauses in der Pernau, in den wegen der Kostensteigerungen nun rund 7,5 Millionen Euro investiert werden. Etwa die Hälfte hätte das Projekt ursprünglich kosten sollen, wie der Firmenchef am Montag mitteilte (siehe Bericht über Markenumstellung und Unternehmens-Entwicklung im Wirtschaftsteil).