Angst, Hunger und die russischen Bombardierungen haben sie überlebt. Nach ihrer Flucht in den Westen fanden vier Frauen aus dem ostukrainischen Charkiw in der Welser Pfarre Vogelweide ein neues Zuhause, wie die Welser Zeitung am 28. März erstmals berichtete. Was ist aus der jungen Sophia, ihrer Mutter Julia und den zwei Witwen Irina und Olga geworden? Wir fragten bei Pfarrer Slawomir Dadas nach.