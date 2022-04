Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine setzen sich zahlreiche Welser Firmen für Flüchtlinge und deren im Kriegsgebiet verbliebene Angehörige ein. In zwei Unternehmen ist das Engagement besonders groß. Die TroGroup (Trodat, Trotec) stellte kürzlich der Caritas kostenlos ein leer stehendes Firmen-Wohnhaus samt Garten in der Negrellistraße zur Verfügung. Weil die Wohnungen bis auf Bad und Küche unmöbliert waren, sammelten und spendeten Mitarbeiter Hausrat wie Geschirr, aber auch eine neue