In der Region kennt man Susanne Kreinecker als engagierte und bestens vernetzte Geschäftsführerin des Regionalentwicklungsverbandes Eferding. Politisch war sie bisher in der zweiten Reihe im Gemeinderat für die Volkspartei in Hinzenbach tätig. Seit Sonntag ist sie nun VP-Parteiobfrau. Das Besondere daran: Sie löst in dieser Funktion ihren eigenen Mann, den Hinzenbacher Bürgermeister Wolfgang Kreinecker, ab.