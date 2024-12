Überflieger von morgen werden beim Schanzenfest in Hinzenbach gesucht

Um wieder mehr Kinder für das Skispringen zu begeistern, hat der ÖSV in Kooperation mit den Landes-Skiverbänden und Vereinen das Projekt "Willst du fliegen lernen?" initiiert. Mit dabei ist auch der UVB Hinzenbach mit dem Kinder-Schanzenfest am Sonntag, 29. Dezember, von 10 bis 12 Uhr in der Skisprung-Arena. Kinder von sechs bis zehn Jahren können sich auf einer der Kinderschanzen versuchen. Vielleicht ist ja ein Überflieger wie ÖSV-Adler Michael Hayböck dabei, der in Hinzenbach seine ersten Sprünge absolvierte und den Grundstein für seine erfolgreiche Sportkarriere gelegt hat.

Als Vorbereitung für das Schanzenfest wurden im Dezember in den Volksschulen in der Region Eferding bereits Skisprung-Turnstunden abgehalten.

Grundkenntnisse im Skifahren sind Voraussetzung, die Kinder sollen ihre eigene Skiausrüstung (Alpin-Ski, Skischuhe, Winterkleidung, Helm, Handschuhe) mitbringen. Für Verpflegung für Kinder und Eltern, jede Menge Spaß und viele Preise ist gesorgt.

Anmeldungen mit Namen, Geburtsdatum und Wohnort per E-Mail an hrosi@hotmail.com

