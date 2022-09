THALHEIM. Mit bis zu einem Viertel des Kaufpreises fördert die Gemeinde Thalheim ab sofort Lastenräder und Radanhänger. Der Zuschuss kam auf Initiative der Grünen zustande. Ebenso beschlossen wurde die Kooperation mit "GrünStattGrau", die darauf abzielt, Dach- und Fassadenbegrünungen künftig zu fördern.

WELS. Das neue Buch von Rudolf Dietl (90) trägt den Titel "Feuerwehr-G’schichten". Präsentiert wird es am Freitag um 19 Uhr im kleinen Welser Cordatussaal. Der Eintritt ist frei. Der Autor zahlreicher Wels-Bücher gibt in seinem neuen Werk Einblicke in die Entstehungsgeschichte von Feuerwehren in Wels und Wels-Land.