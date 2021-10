WELS/STEINHAUS. Mit Oktober hat die ÖGK neue Gruppenpraxen und Ärzte unter Vertrag genommen. Die Allgemeinmedizinerin Claudia Etzinger hat in Wels die Nachfolge von Gerhard Arminger angetreten (Grieskirchner Str. 87, Tel. 07242/53 033). Allgemeinmedizinerin Canan Balci-Bayram folgt Helmut Nimmerfall nach (Porzellangasse 34/1, Tel. 07242/31 80 40). Die "Dr. Allinger – Dr. Bruckenberger Gruppenpraxis für Innere Medizin" in der Freiung 19 ist unter Tel. 07242/21 05 55 erreichbar. Unter Vertrag ist auch die "Dr. Schatzberger & Dr. Schausberger Praxis für Allgemeinmedizin" in der Taxlbergstraße 1 in Steinhaus (Tel. 07242/274 76).

ASCHACH. Der Kulturverein Spektrum feiert die Renovierung der "Alten Tischlerei" am Schopperplatz und lädt zur großen Eröffnung. Heute tritt das Diknu Schneeberger & Christian Bakanic Quartett auf. Am Samstag geht es weiter mit Axel Wolph & Freunden sowie Chili Con Carmen & Ludwig Müller und am Sonntag mit der Vernissage einer Ausstellung von Künstlern, die in den vergangenen drei Jahrzehnten ausgestellt haben (Beginn jeweils um 20 Uhr).

EFERDING. Die Stadtbücherei beteiligt sich wieder am Literaturfestival "Österreich liest". Am 16. Oktober findet von 10 bis 12 Uhr ein Familien-Bilderbuchkino statt. Am 21. Oktober steht um 16 Uhr die Experimentierwerkstatt "Programmieren mit Botley" auf dem Programm.