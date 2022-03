Über 1000 Liter Benzin in Grundwasser

Die Firma Doppler, die als Eigentümerin der defekten Tankstelle für die Sanierung aufkommen muss, schätzt, dass mehr als 1000 Liter Treibstoff ins Grundwasser gelangt sind. Bisher war von mehreren hundert Litern die Rede. Wie das Unternehmen berichtete, sei der massive Umweltschaden am 7. Oktober 2021 durch einen defekten Gummikompensator an der Tankstelle entstanden. Dadurch sei das Vergaserprodukt ins Erdreich geströmt.

Mit dem Magistrat wurde ein Sanierungskonzept vereinbart. Die Information an die Anrainer habe in Abstimmung mit der Behörde stattgefunden: "Anrainer, die am öffentlichen Wasserleitungsnetz angeschlossen sind, sind nicht unmittelbar betroffen und es stand daher nicht zur Diskussion, diese zu benachrichtigen", rechtfertigt Doppler die Geheimhaltung nach Auftreten des Schadens. Wie berichtet, wurden selbst unmittelbare Nachbarn über das Ausmaß des Schadens nicht informiert. Umweltstadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne) will dies nun ändern: "Grundsätzlich sehe ich in solchen Angelegenheiten noch viel Potenzial, die Gesprächsbasis zu verbessern, sowohl von den für Umwelt- und Wasserrecht zuständigen Referenten als auch von der Firma, die diese Situation verursacht hat."

Zuständig für derartige Vorfälle, die das Umwelt- und Wasserrecht berühren, sei jedoch Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Nach Rücksprache mit Rabl zeigt sich Rammerstorfer zuversichtlich, dass die Bevölkerung künftig stärker eingebunden wird. (fam)