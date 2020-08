U21-Landesmeister mit zehn

Demnächst wird sich der junge Mann auch in der Allgemeinen Klasse mit den Erwachsenen messen. Im Vorjahr erreichte er das Viertelfinale.

Trainiert wird das Snooker-Talent vom Welser Paul Schopf, einem erfolgreichen Turnierspieler und World-Snooker-Coach, der dem jungen Mann viel Talent und auch den notwendigen Ehrgeiz attestiert. "Wenn er mit den Herren trainiert, sieht Lukas was in seinem Spiel noch fehlt. Er will von sich aus trainieren", sagt Schopf. Dabei sei es wichtig, das richtige Pensum zu finden. "Er soll auf keinen Fall die Lust am Spielen verlieren, derzeit kommt er zweimal pro Woche zum Training", so Schopf, der selbst an fünf Tagen pro Woche mehrere Stunden trainiert. Allerdings stehen heuer coronabedingt für ihn fast keine internationalen Turniere auf dem Programm. Geplant hat Schopf im November die Teilnahme am Basel-Open in der Schweiz. Ebenfalls im November findet in Wels die "Top of Austria Challenge" mit den Top-Spielern des Landes statt.

Aber zurück zu Lukas. Bei den Landesmeisterschaften gewann er in der Vorrunde alle seine Matches und spielte sich ins Finale. Dort traf er auf seinen Clubkollegen und Titelverteidiger Christoph Kesler, der auf Augenhöhe mitspielte. Schlussendlich war es aber Lukas, der die entscheidenden Bälle souverän versenkte und sich somit zum U21-Landesmeister kürte. (krai)