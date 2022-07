Türke bedrohte Tochter mit dem Umbringen, Schwiegersohn ging dazwischen

Die körperliche Auseinandersetzungen zwischen Vater und Schwiegersohn ereignete sich gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Sipbachzell, in der Ortschaft Leombach. Zuvor hatte der 58-jährige Türke aus Sattledt am Telefon seine 31-jährige Tochter und deren Familie mit dem Umbringen bedroht. Als er dann persönlich bei der Wohnadresse seiner Tochter in Leombach vorbeikam, schlug ihm sein 42-jähriger Schwiegersohn mehrmals ins Gesicht, wobei der Mann da noch im Auto saß. Der 58-Jährige erlitt stark blutende Wunden im Gesicht.

Die herbeigerufenen Polizisten fanden in seiner Hosentasche und in der Mittelkonsole seines Autos je ein Klappmesser, von denen der 58-Jährige jedoch nicht Gebrauch gemacht hatte.

Trotz der Anwesenheit der Polizei versuchte er immer wieder auf den Schwiegersohn loszugehen, weshalb er festgenommen wurde. Im Krankenhaus wurden schwere Gesichtsverletzungen bei dem Mann festgestellt. Vater und Schwiegersohn werden angezeigt.