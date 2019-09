Trotz Verlusten wittert Welser SPÖ ihre Chance

Die FPÖ verlor in Wels bei der Nationalratswahl fast neun Prozentpunkte, Stadtchef Andreas Rabl spricht von einem "Vertrauensbruch, der weh tut" und will – auch im Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2021 – "mit integren Persönlichkeiten und den richtigen Themen" wieder Wähler gewinnen. Die sind jetzt vor allem zur ÖVP abgewandert.

Im FPÖ-Lager will 2021 auch die Welser SPÖ fischen: Sonntag schrieben die Stadtroten ein Minus von "nur" 4,08 Prozentpunkten gegenüber mehr als fünf Prozent auf Landesebene. Optimistisch ist die SPÖ auch deshalb, weil sich ihr Abstand zur Bürgermeisterpartei auf 8,87 Prozentpunkte (gegenüber 4,04 im Jahr 2017) vergrößert hat. Die SPÖ-Spitzenkandidatin Petra Wimmer bleibt im Parlament und will in zwei Jahren für die Sozialdemokraten das Bürgermeisteramt zurückholen.

Schinninger mit guten Chancen

Dafür stellt sich die Partei neu auf. Vorsitzender Klaus Hoflehner wird im November auf sein Amt verzichten. Gestern Abend tagte der Stadtparteiausschuss, um weitere Personalien abzusegnen. Es heißt, dass der ehemalige Kinderfreunde-Geschäftsführer Klaus Schinninger neuer Parteichef wird.

Die Welser Volkspartei freut sich über ein ansehnliches Plus von mehr als vier Prozent. Nationalratskandidatin Doris Schulz wusste freilich noch nicht, ob sie über die Reststimmen-Regelung in den Nationalrat einzieht. Dass jeder vierte Welser bei dieser Wahl die ÖVP wählte, wertet sie auch als Ansporn für die nächste Gemeinderatswahl in zwei Jahren: "Die Latte liegt hoch. Wenn man was tut, entsteht auch was", betonte die ÖVP-Bundesrätin.

Die ÖVP-Parlamentarier Klaus Lindinger aus Fischlham und Laurenz Pöttinger aus Grieskirchen waren einen Tag nach der Wahl in einer komfortableren Situation als Schulz, die noch um ihren Einzug bangen musste. Sie behalten im Hohen Haus in Wien ihre beiden Mandate. Im Bezirk Wels-Land lässt das Wahlergebnis aus Sicht der Türkisen keine Wünsche offen: "In 23 von 24 Gemeinden ist die ÖVP die Nummer eins", freut sich Bezirksparteichef Lindinger.

Auch die Grünen hatten allen Grund, zu feiern. Mit Gemeinderat Ralph Schallmeiner wird voraussichtlich erstmals ein Thalheimer in den Nationalrat einziehen.

Blaue Hochburgen zerbröseln

Eine schallende Ohrfeige setzte es hingegen für zwei blaue Regierungsmitglieder in ihren jeweiligen Heimatgemeinden.In Steinhaus, wo FPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner zu Hause ist, verwandelte die ÖVP den 11,2-Prozent-Rückstand auf die FPÖ aus 2017 in einen Vorsprung von 11,7 Prozent. 2017 lag die FPÖ in Gaspoltshofen, wo FPÖ-Landesrat Wolfgang Klinger auch noch als Bürgermeister fungiert, um 5,17 Prozent vor der ÖVP, jetzt beträgt ihr Rückstand zu den Türkisen 10,65 Prozent.

Und noch ein auffälliges Detail: Mit einem Stimmenanteil von 11,68 Prozent fuhren die Neos in Schleißheim ihr zweitbestes Landesergebnis ein.

