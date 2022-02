Trotz Corona und Krieg feiert Wels Faschingsfinale

Wels-Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair, der das Faschingstreiben veranstaltet, gab am Freitag auf Anfrage bekannt, dass das Programm (Beginn: 13.13 Uhr) wie geplant stattfindet – ungeachtet der hohen Corona-Infektionszahlen und des Krieges in der Ukraine. "Wir veranstalten keine ,Vollgasparty‘. Es wird für Familien und Kinder ein Angebot geben. Am Abend wird nicht mehr viel los sein", sieht Jungreithmair keinen Grund für eine Absage. Er bestätigt, mit Bürgermeister Andreas Rabl (FP) gesprochen zu haben. Es gebe aber keine Vorgaben, die Entscheidung liege bei ihm allein.

Verein lebt von Aktivitäten

Schelmenrat-Kanzlerin Anna Wippl denkt mit gemischten Gefühlen an den Faschingsdienstag. "Nach einer langen Zeit des Stillstands freuen wir uns, dass wir wieder aktiv sein können. Die generelle Situation drückt aber auf die Stimmung." Nach zwei Jahren Pause sei dies ein wichtiges Lebenszeichen. "Wir können als Schelmenrat nur überleben, wenn wir unsere Mitglieder bei der Stange halten. Ohne Aktivitäten stirbt der Verein." Um keinen Cluster zu provozieren, mahnt Wippl ihre Mitglieder, die 3G-Regel zu beachten und Abstand zu halten: "Das kontrolliere ich genau", versichert die Kanzlerin. In anderen Städten und Gemeinden wurde der Fasching zu Grabe getragen. Zwei Beispiele: Der Landesfaschingsumzug am Sonntag in Eferding ist ebenso abgesagt worden wie der für heute geplant gewesene Maskenball in Bad Wimsbach-Neydharting.