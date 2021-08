Trickbetrüger verhaftet

Um 13:45 Uhr, wurden Polizisten zu einem Geschäft in einem Welser Einkaufszentrum gerufen. Dort hatte ein 34-jähriger Rumäne versucht, mit einem Trick die Verkäuferin zu verwirren. So wollte er an mehr Wechselgeld kommen.

Nachforschungen ergaben, dass der Rumäne im Großraum Wien und Linz bereits sein Unwesen getrieben hatte. Dabei hatte er mehrere hundert Euro erbeutet. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht.