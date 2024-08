Triathlon-EM: Goldmedaille für Professor aus Wels

In Tallinn, der Hauptstadt Estlands, traf sich am Wochenende die Triathlon-Szene Europa. Mit dabei: der Welser AHS-Professor Gerald Will. Nachdem er sich im Vorjahr bei den Ironman-Weltmeisterschaften im finnischen Lahti den dritten Platz bei den "Masters" sicherte, gewann er am Sonntag EM-Gold beim Ironman 70.3 Triathlon über 1900 Meter Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen.

In den verschiedenen Kategorien nahmen insgesamt 1800 Sportlerinnen und Sportler teil.

"Das Schwimmen wurde wegen eines Algenproblems kurzfristig vom Haku-See in die 17 Grad kalte Ostseebucht vor Tallinn verlegt", erzählt Will. Das war kein Nachteil für den Welser, da er aufgrund seines kraftvollen Kraulstils mit dem Wellengang im Meer sehr gut zurechtkommt. So gelang es ihm auch, mit knapp drei Minuten Vorsprung auf den Lokalfavoriten Marek Antoniak aus dem Wasser zu steigen.

Die 90 Kilometer lange, mit 300 Höhenmetern als flach einzustufende Radstrecke zeigte dann ihre Tücken. Der mittlerweile mit mehr als 50 km/h blasende Wind ersetzte die fehlenden Berge und sorgte sogar für einige Stürze. Will kam mit dieser Situation am besten zurecht und baute den Vorsprung auf seine Verfolger auf über acht Minuten aus.

Beim abschließenden Halbmarathon ließ der Triathlon-Routinier dann nichts mehr anbrennen und brachte mit einer Gesamtzeit von 4:34:02 Stunden einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg ins Trockene.

