Treffpunkt für Landwirte und Genussmenschen: AgroTier in Wels

Nach der Premiere im Jahr 2018 und coronabedingter Pause veranstaltet die Messe Wels zum zweiten Mal die AgroTier, die vom 5. bis 8. September stattfinden wird. Die OÖNachrichten sind Medienpartner.

"Wir konzentrieren uns auf Tierzucht, Innenwirtschaft, Stallbau und Stalltechnik", sagt Messedirektor Robert Schneider, der Besucher aus ganz Österreich und dem angrenzenden Bayern erwartet. Traktoren und Landtechnik sind keine Schwerpunkte bei dieser Messe, diese wird es nur vereinzelt geben. Die AgroTier findet künftig im Vierjahresrhythmus statt. Die wesentlich größere Agraria mit der gesamten Palette der Landtechnik steht dann 2026 wieder auf dem Welser Messeplan.

Die Tierschauen von Rind, Schaf, Ziege und Co bei der AgroTier sind nicht nur für Landwirtinnen und Landwirte interessant, sondern auch für andere Besucherinnen und Besucher. Auf dem Programm stehen beispielsweise eine Zuchtrinderschau mit 90 Kühen verschiedenster Rassen und Jungzüchterbewerbe mit Showprogramm. Zu sehen ist auch eine Ausstellung zum Thema "Schweinehaltung im Wandel der Zeit." Weitere Schwerpunkte sind die Grünlandbewirtschaftung und digitale Lösungen, die den Arbeitsalltag erleichtern.

Großer regionaler Genussmarkt

In der Halle 19 stehen unter dem Motto "Regional und saisonal" heimische Köstlichkeiten im Mittelpunkt. So wird beispielsweise der OÖ Landesjagdverband Spezialitäten vom Wild anbieten. Geöffnet hat ein "Goaßcafé", in dem es Schaf- und Ziegenmilchprodukte wie Ziegenmilch-Eis und köstliche Mehlspeisen geben wird. Oberösterreichische Winzer werden ihre besten Tropfen mitbringen, vertreten sind auch einige Brauereien. Die Besucher können sich über den Mühlviertler Hopfen informieren. Auf dem Programm stehen außerdem Koch- und Grillshows. Die Landwirtschaftskammer zeigt den Weg vom Korn zum Brot. Seminarbäuerinnen werden in der kreativen Backstube ofenfrische Kostproben anbieten. Der Landesverband für Bienenzucht präsentiert Honigprodukte, an dessen Stand wird man auch köstliche Gerichte mit Honig probieren können.

Regionale Produzenten stellen beim Genussmarkt in der Halle 19 aus.

Tierhaltung im EU-Vergleich

Die Landjugend Oberösterreich wird an interaktiven Stationen zeigen, wie Lebensmittel produziert werden, und informiert über die Almwirtschaft in Österreich und die Haltungsbedingungen von Nutztieren im EU-Vergleich.

Vertreten ist das OÖ Genussland unter anderem mit Bio-Gewürzprodukten, Ölen, Knabbereien und vielem mehr. Bio Austria ist ebenso vertreten und informiert über die Erkennbarkeit und Kontrolle von Bio-Lebensmitteln.

Kleine, feine Herbstmesse

Veranstaltet wird auch eine "kleine und feine Ausstellung für Konsumenten, die von den Bereichen Küche, Wohnen bis hin zu Wellness reicht", sagt Messedirektor Schneider. Die rund 70 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen in der Halle 20.

Ausklingen lassen kann man den Messebesuch beim Welser Volksfest.

Acht Tage lang feiern

Heuer können Volksfestfans die Traditionsveranstaltung so richtig auskosten. Nach der Eröffnung am Donnerstag, 29. August, mit dem Festbieranstich und der Nacht der Tracht wird bis Sonntag, 1. September, gefeiert. Nach kurzer Pause geht das Volksfest dann in der letzten Sommerferienwoche von 5. bis 8. September in die Verlängerung. Da zahlt sich auch der Aufbau des Riesenrads aus, das viele Besucher in den vergangenen Jahren vermisst haben.

Nach einigen Jahren Pause dreht sich heuer auch wieder das Riesenrad beim Welser Volksfest. Bild: Messe Wels

„Im Volksfestgelände sind wir wieder ausgebucht“, freut sich Messedirektor Robert Schneider, der auf gutes Volksfestwetter hofft. Im Festzelt „Zum Ludwig“ werden verschiedene Bands und DJs wieder die Stimmung aufheizen. Gut gebucht sind auch die Weinhalle, die an allen Tagen geöffnet hat, und das Weindorf für die Jugend (geöffnet jeweils freitags und samstags).

Der Eintritt zur Messe AgroTier kostet 13 Euro. OÖNcard-Besitzer erhalten eine Ermäßigung von zwei Euro. Gültig für zwei Personen pro OÖNcard. Alle Informationen zur Messe gibt es hier.

