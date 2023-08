Treff für pflegende Angehörige

Um Unterstützung zu bieten, haben die Volkshilfe Wels-Kirchdorf und die Welser Ortsgruppe des Pensionistenverbandes daher im Juni einen Treffpunkt für pflegende Angehörige ins Leben gerufen. Der zweite Termin findet am 30. August um 18 Uhr als Sommertreff in den Räumlichkeiten des Pensionistenverbandes (Am Rosenhag 2) statt. Bei einem kleinen Imbiss (bei Schönwetter wird gegrillt) besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu unterstützen.

