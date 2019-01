Trauriger Abschied von Gunter Köberls Bühnenhund "Toby"

WELS. Letzte Reise eines Theaterlieblings. Beim prominentesten Vierbeiner der Stadt Wels versagte nach zwölfeinhalb Jahren das Herz.

Gunter Köberl (r.) mit Lebenstier "Toby" – Gott hab ihn selig. Bild: Privat

Einen Vierbeiner öffentlich zu betrauern, ist eine heikle Geschichte. Zumal man sich den Vorwurf einhandeln könnte, Tiere mit Menschen auf eine Stufe zu stellen. Doch für "Toby" ist bitteschön eine Ausnahme gestattet. Der Cocker Spaniel war der mit Abstand prominenteste Hund der Stadt Wels. Sein VIP-Status war den zahlreichen Aktivitäten des Besitzers geschuldet.

Der frühere Rollschuh-Wirt und Operettensänger Gunter Köberl hat seinen "Toby" geradezu vergöttert. "Er lebte bei uns wie im Märchen ,Froschkönig’. Er hat von meinem Tellerchen gegessen, aus meinem Becherchen getrunken und in meinem Bettchen geschlafen", schildert Köberl seine maximal innige Beziehung zu "Toby". In derart paradiesischen Zuständen durfte das Tier 12,5 Jahre werden. "Sein Herz war schon angegriffen", lässt Köberl wissen. Unterdessen haben er und Ehefrau Poldi die schlimmste Pein bereits hinter sich: "Die Trauer ist überwunden. Es überwiegt die gelebte gemeinsame Zeit", reagiert Köberl gefasst.

"Toby" war aber nicht nur ein Kuschelhund. Legendär sind Gunter Köberls Auseinandersetzungen mit der Welser Ordnungswache, deren Mitarbeiter es nach Einschätzung des Hundehalters auf den Cocker Spaniel regelrecht abgesehen hatten. Weil Köberl seinen Hund antiautoritär erzog, in der Stadt aber Leinenpflicht herrscht, kassierte der ewig junge Pensionist zahlreiche Verwaltungsstrafen. Diese bekämpfte er bis zur letzten Instanz.

Weil man toten Menschen und auch Hunden nichts Schlechtes nachsagen soll – schon gar nicht den schmerzhaften Schnapper auf offener Bühne gegen einen bekannten Welser Großbäcker – erinnern wir uns an "Toby" von seiner liebsten Seite. An einen zotteligen Hund mit langen Ohren und offenem Wesen. An einen tierischen Begleiter und Bühnenpartner. Besonders legendär waren "Tobys" Auftritte beim Welser Arkadenkultursommer (WAKS). Im Einkaufswagen ausharrend, trällerte sein Herrl inbrünstig Arien. "Toby" musste sich an vieles gewöhnen. Ein Platz im Operettenhimmel ist wohl das Mindeste, was ihm posthum zusteht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema