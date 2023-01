Traurige Bilanz: Acht Unfalltote, mehr Drogenlenker und Temposünder

Bei den Laserkontrollen in den beiden Bezirken gab es 2022 einen Spitzenwert, auch 154 Alkolenker wurden erwischt.

Besonders tragisch waren der Unfalltod einer 15-jährigen Mopedlenkerin in Waizenkirchen, die an einem Bahnübergang mit einem Triebwagen der LILO zusammenstieß, und jener eines 16-Jährigen, der nach einem Discobesuch in Haag auf die Autobahn lief und von einem Fahrzeug erfasst wurde.