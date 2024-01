Traun weiß verfärbt: Schaden in Industriebetrieb war Auslöser

Ein besorgter Leser schickte den OÖN am Dienstag Bilder von der Traun bei Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land): Das Wasser war milchig-weiß verfärbt und erschien an einigen Stellen strahlend blau. Der Leser vermutete eine Verschmutzung und bat die OÖN, die Ursache herauszufinden.

Tatsächlich ist ein Fremdstoff im Wasser für die Verfärbung verantwortlich: Wie Recherchen ergaben, gelangte gemahlener Kalkstein bzw. Calciumcarbonat am Montagabend wegen eines Schadens an einer Leitung im Papierwerk Heinzel in Laakirchen (Bezirk Gmunden) in den Fluss und wurde im Laufe der Nacht und des Tages stromabwärts nach Stadl-Paura gespült. Sowohl von Christian Popp, dem Bürgermeister von Stadl-Paura, als auch vom Unternehmen Heinzel und der BH Gmunden heißt es, dass der Stoff vollkommen ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt ist. Er wird für die Papierherstellung verwendet.

Technischer Defekt

Der technische Defekt wurde am Montagabend gegen 21.15 Uhr entdeckt, die Mitarbeiter alarmierte die Feuerwehr. Nach rund 20 Minuten war der Schaden laut Unternehmen behoben. Rund fünf Stunden nach dem Vorfall war keine visuelle Beeinträchtigung beim Werk mehr zu sehen. Auch die Polizei und die BH Gmunden wurden benachrichtigt. "Meiner Information nach wurde der Vorfall transparent abgearbeitet", sagt Gmundens Bezirkshauptmann Alois Lanz.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

