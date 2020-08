Die Traun ist in Corona-Zeiten zum Tummelplatz für Urlauber geworden. Besonders an heißen Wochenenden frequentieren immer mehr Freizeitsportler das idyllische Naturparadies.

Zwischen Steyrermühl, Stadl-Paura und Lambach nimmt die Zahl der rudernden oder nur im Wasser treibenden Schlauchbootfahrer und Kanuten noch nie dagewesene Ausmaße an. Zuletzt wurden auch Motorboote gesichtet. Der grüne Nationalratsabgeordnete Ralph Schallmeiner drückte in der Folge seine Sorge über den Missbrauch einer ökologisch wertvollen Flusslandschaft aus und forderte ein Fahrverbot von Booten mit Verbrennungsmotoren.

"So extrem wie heuer war es noch nie", bestätigt auch Biologe Herbert Huss, der sich seit mehr als 30 Jahren für den Schutz der Traun engagiert. Der Stadlinger war es auch, der wertvolle Vorarbeit für das Europaschutzgebiet Untere Traun leistete.

Glasklares Wasser, einmalige Flusslandschaft. Die Traun lockt Freizeitsportler an. Bild: fam

Technobeat statt Vogelstimmen

Mancherorts ist das friedliche Vogelgezwitscher an den Ufern dem Technobeat der mitgebrachten, über Handy gesteuerten JBL-Boxen gewichen. Eine weitaus schlimmere Randerscheinung des neuen Trauntourismus ist die Vermüllung. An den Ein- und Ausstiegsstellen liegen leere Plastikflaschen und Aludosen herum. Verursacher sind nicht nur Bootsfahrer. Man kommt auch zu Fuß zu den begehrten Badeplätzen und Buchten.

Huss bangt um sein Lebenswerk: "Das hier ist ein Vogelschutz- und kein Menschenschutzgebiet", mahnt er zu mehr Rücksichtnahme: "Es schaukelt sich immer mehr auf. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Neuerdings kommen die ganz coolen Typen mit Motorboot und lauter Musikanlage", schildert der Traunschützer der ersten Stunde seine Wahrnehmung.

Die Gewässerökologin Sarah Höfler vom technischen Büro "blattfisch" mit Sitz in Wels arbeitet im Auftrag des Landes als Natura-2000-Gebietsbetreuerin. Sie setzt auf Bewusstseinsbildung und Aufklärung: "Man kann den Leuten nicht alles verbieten. Es ist aber entscheidend, dass sie die Vorschriften und Regeln beachten."

Den Unterschied zwischen einem Naturschutz- und einem Europaschutzgebiet erklärt Höfler so: "In einem Naturschutzgebiet ist alles verboten. Hingegen ist im Europaschutzgebiet alles erlaubt, wenn durch die Nutzung keine Schutzgüter wie bestimmte Vogelarten beeinträchtigt werden." Sind diese bedroht, könne die Naturschutzabteilung des Landes aktiv werden. "Die Gebietsbetreuer von Natura 2000 überprüfen im Auftrag des Landes die negativen Auswirkungen", schildert Höfler.

Gemeinde stellte Mistkübel auf

Auf den wachsenden Zustrom von Menschen an der Traun mussten auch die Gemeinden reagieren. Der Stadlinger Bürgermeister Christian Popp (FPÖ) ließ nach Beschwerden von Anrainern vor drei Jahren an den Badeplätzen seiner Gemeinde Mistkübel aufstellen: "Die Grundstücke gehören uns nicht. Mir ist aber lieber, das Problem selbst in die Hand zu nehmen, als ewig zu warten und zu lamentieren, dass der Grundbesitzer nichts unternimmt."

Wassersport strenger reglementieren? „Ich halte nichts von Schnellschüssen“

Naturschutz und Freizeitnutzung sind kein Widerspruch, betont Alexander Schuster von der Naturschutzabteilung des Landes OÖ im Gespräch mit der Welser Zeitung.

Die Traun wird für Wassersportler immer populärer. Die Kehrseite sind vermüllte Flussufer und die Störung von Rückzugsräumen für seltene Tierarten.

Alexander Schuster: Wir hatten schon im Frühjahr den Eindruck, dass mehr Menschen die Auen und Flusslandschaften bevölkern. Das hatte sicher mit Corona zu tun. Es war aber nicht dramatisch. An der Traun sind wir bestrebt, dass in sensiblen Bereichen der Landzugang auf eine Uferseite beschränkt bleibt. Mit der Verordnung des Vogelschutzgebietes 2014 sind erstmals Beschränkungen zum Schutz der Vogelbrut in Kraft getreten.

Reicht das oder soll der Zugang zur Traun noch strenger reglementiert werden?

Ich halte nichts von Schnellschüssen. Wir sind gerade dabei, mit den Steakholdern einen gemeinsamen Prozess zu starten, der in einer zweiten Verordnung mündet. Nach dem Vogelschutz geht es hier um weitere Schutzgüter wie seltene Fische, Fledermäuse Amphibien und Insektenarten sowie deren Lebensräume. Ab Herbst wollen wir dazu die Gemeinden an einen Tisch rufen, um über dieses Vorhaben zu informieren.

Müssen Freizeitsportler befürchten, dass sie vom Traunufer quasi ausgesperrt werden?

Das sicher nicht, andererseits müssen wir achtgeben, dass keine Übernutzung eintritt. Zu diesem Thema stellen sich Fragen. Wo gestaltet man die Zugangsmöglichkeiten? Wie geht man mit dem Müll um? Und so weiter. Da sind auch die Gemeinden gefordert, weil sie näher dran sind und besser an die Eigenverantwortung ihrer Bürger appellieren können.

Kaputter Sessel und Müll am Ufer Bild: fam

