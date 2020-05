Trauerarbeit bei Sterbebegleitung

Neben dem Beistand in der letzten Lebensphase sei auch wesentlich, die Hinterbliebenen in ihrer Trauer nicht alleinzulassen, betont Koordinatorin Andrea Katzlberger vom Roten Kreuz. Tod und Trauer würden Hinterbliebene oftmals in schwere Lebenskrisen stürzen. Das Tragen der Last des Schmerzes und die Sinnfrage machten das Weiterleben mühsam. Trauerarbeit habe zum Ziel, über den Verlust hinwegzukommen und sich vom Verstorbenen zu lösen, ohne ihn zu vergessen. "Die Trauerarbeit beginnt mit der Erkenntnis der Realität des Todes und endet in der Aufnahme neuer Beziehungen", sagt Katzlberger. Infos unter www.roteskreuz.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.