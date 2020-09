Traktor-Unglück bei Obsternte: 63-Jährige schwer verletzt

Das Unglück ereignete sich gegen 19.25 Uhr am Güterweg Holzwiesen in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Eferding), berichtet die Polizei.

Nach der Obsternte waren die 63-Jährige und ihr 61-jähriger Lebensgefährte mit dem Traktor zurück gefahren. Der Mann saß am Steuer, die Frau befand sich auf der Hecklade. Die darauf gelagerten Rüttelstangen ragten über die Ladefläche hinaus und verfingen sich während der Fahrt bei einem Verkehrszeichen. Folglich stürzte die 63-Jährige von der Hecklade auf den Güterweg und erlitt schwere Verletzungen.

