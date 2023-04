Traktor beschädigte Eisenbahnbrücke

Mit dem Traktor war ein 25-Jähriger am Freitagnachmittag in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) unterwegs. Gegen 14.30 Uhr wollte er mit seinem Fahrzeug in der Wengstraße unter einer Eisenbahnbrücke der Almtalbahn durchfahren. Dabei beachtete er laut Polizei jedoch die Höhenangaben nicht. Der Traktor prallte gegen die Brücke und beschädigte diese. Es wurde eine lokale Umleitung für den Straßenverkehr errichtet, der Zugverkehr ist voraussichtlich bis mindestens 24. April eingestellt.

