Tourismusverband will mit Wellness, Kulinarik und Sport punkten

Die Tourismusregion "Vitalwelt – Innviertel – Entdeckerviertel – Hausruckwald" startet gemeinsam ins neue Tourismusjahr. Der Zusammenschluss basiert auf der Landes-Tourismusstrategie 2030, die oberösterreichweit strukturelle Veränderungen bringt. Aus den bisherigen 19 Tourismusverbänden werden heuer sieben "Destinations-Management-Organisationen" (DMO).

Offizieller Auftakt war vor wenigen Tagen im Atrium in Bad Schallerbach.

480.000 Nächtigungen 2024

Die Tourismusgemeinde ist auch Sitz des neuen Verbandes. Denn mit rund 480.000 Nächtigungen im Vorjahr hat die Vitalwelt die meisten Gäste. "Wir hatten im Vergleich zum Rekordjahr 2019 sogar ein Nächtigungsplus von knapp sechs Prozent", sagt Geschäftsführer Philipp Haas im Gespräch mit den OÖN. Er ist gemeinsam mit den Tourismusdirektoren Gerald Hartl, Georg Bachleitner und Robert Herzog für die Tagesgeschäfte verantwortlich. Sie arbeiten gemeinsam an der strategischen Entwicklung der Tourismusregion. Dabei setzt man weiterhin auf die erfolgreichen Schwerpunkte wie Gesundheitstourismus und Wellness (Bad Schallerbach und Geinberg), Reiten (Ampflwang) und Radfahren, aber auch auf Kultur und Kulinarik als Schwerpunkte, um Gäste aus dem In- und Ausland anzusprechen. Geworben hat man heuer bereits auf der Ferienmesse in Wien.

Insgesamt umfasst die Tourismusregion nun 52 Gemeinden mit 5500 Mitgliedsbetrieben. Im Vorjahr verzeichnete man rund 1,1 Millionen Nächtigungen.

Effizienter aufstellen

Ziel ist laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Bad Schallerbacher Hotelier Manfred Stroissmüller, effizienter zu werden: "Das heißt nicht vier Buchhaltungen und Lohnverrechnungen, sondern nur mehr eine; oder nicht vier Stände auf einer Tourismusmesse, sondern ein gemeinsamer Auftritt", sagt Stroissmüller. Noch suche man nach einem Namen für die Tourismusregion, auch an einem gemeinsamen Internetauftritt werde gearbeitet.

Im Aufsichtsrat sind neben Touristikern und Gewerbetreibenden auch vier Bürgermeister vertreten: Markus Brandlmayr (Bad Schallerbach), Edi Seib (Pramet), Valentin David (St. Pantaleon) und Peter Groiß (Attnang-Puchheim).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Bad Schallerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.