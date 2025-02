Tourismusgemeinde verliert Nahversorger Unimarkt

Am Mittwoch konnte man zum letzten Mal in der Unimarkt-Filiale einkaufen.

Das Filialnetz der Lebensmittelkette Unimarkt dünnt weiter aus. Am Mittwoch war letzter Verkaufstag im Geschäft in Natternbach. "Jemanden zu finden, der das Geschäft übernimmt, ist derzeit unsere Priorität Nummer eins", sagt Bürgermeisterin Nadine Humberger (VP). Am 7. Jänner wurde sie vom Unternehmen informiert, dass das Geschäft mit Ende Februar geschlossen werde. "Im Dezember wurde uns noch gesagt, dass man einen Franchisenehmer sucht. Wir haben auf Wunsch auch einen Aufruf in der