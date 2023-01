Topfahrer für das Welser Radteam

Der 28-Jährige kommt vom tschechischen Team Elkov-Kasper in die Messestadt, er gewann 2022 die Gesamtwertung von zwei schweren Rundfahrten in Frankreich. Kukrle hat seine Stärken auf hügeligen Strecken. "Der Teamspirit in Wels ist herausragend, ich freue mich schon auf die ersten Rennen", sagt Kukrle.

