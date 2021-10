Topf fehlten 20 Stimmen

Knapp 2800 Lambacher waren gestern wahlberechtigt. Am Ende fehlten Walter Topf von der "Liste für Lambach" nur 20 Stimmen auf das Bürgermeisteramt. Nach den politischen Turbulenzen der vergangenen Monate ist die Stiftsgemeinde wieder in den Schoß der ÖVP zurückgekehrt. Der schwarze Bürgermeisterkandidat Hannes Moser übernimmt das Amt von Petra Marischka (SP), die zur Wahl nicht mehr antrat.

Damit stellt die Volkspartei nach einem roten Intermezzo, das 2015 seinen Anfang nahm, nach sechs Jahren wieder den Ortschef. Auf seinen Sieg stieß Moser mit Landeshauptmann Thomas Stelzer und ÖVP-Landesrat Markus Achleitner an, die überraschend zur Wahlparty erschienen. "Ich freu mich auch über einen knappen Sieg. Was dieser Erfolg für mich bedeutet, kann ich noch nicht sagen", meinte Moser im ersten Moment. Sein Herausforderer feierte gestern mit Sympathisanten seinen Achtungserfolg: "Wir haben vor zwei Wochen gleich im ersten Anlauf sechs Mandate erreicht und sind bei der Bürgermeisterwahl nur knapp gescheitert. Ab jetzt beginnt in Lambach die Zusammenarbeit." (fam)