Top-Volleyball am Welser City-Beach

Die Volleyball-Arena am Welser City-Beach auf dem Stadtplatz steht noch bis 21. August allen Hobby-Spielern offen (Buchungen unter deinimpuls.com), am morgigen Mittwoch wird dort aber ein sportlicher Leckerbissen serviert. Ab 18 Uhr sind heimische Top-Duos bei einer Exhibition zu sehen. Die Olympia-Kandidaten Robin Seidl und Philipp Waller treffen dabei auf die starken Herausforderer Mathias Seiser und Moritz Kindl. Oberösterreichs Top-Duo Eva Freiberger und Steffi Wiesmeyr (re.) wird sich gegen Birgit Schöttl und Anna Mayr ins Zeug legen müssen. Am Wochenende lieferten einander die beiden Teams im Viertelfinale des Pro160-Turniers in Graz ein spektakuläres Duell, das Freiberger und Wiesmeyr, die schließlich Silber holten, gewinnen konnten. In Wels kommt es zur Revanche. Vom Stadtplatz geht es dann weiter zum "Pro Beach Battle" nach Litzlberg. Der Welser City-Beach gehört dann wieder den Amateuren. Foto: OÖN/Nepel