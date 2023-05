Tolles Konzert mit einem sozialen Mehrwert

Einen großartigen Erfolg konnten Angelo Rigotti und Markus Hochsteiner mit ihrem Charity-Konzert verbuchen. Im Welser Schl8hof tanzten fast 600 Gäste zur Musik der wohl besten Depeche-Mode-Coverband "Forced to Mode" und feierten bei der After-Show-Party mit DJ Gallo (Gerold Weisz) & DJ Bernie (Bernhard Oberauer). Dank der fleißigen Helfer an der Charity-Bar konnten tolle Gewinne lukriert werden. Neben der äußerst großzügigen Spende an den Verein Soziales Wels über 4200 Euro wurden auch noch je 500 Euro an das SOS-Kinderdorf und an Ärzte ohne Grenzen übergeben.

Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger, die auch Obfrau des Vereins Soziales Wels ist, nahm den Scheck entgegen und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement. Unterstützt werden mit dem Geld bedürftige Welser Bürger. "Diese Spende trägt dazu bei, rasch und unbürokratisch dort zu helfen, wo es dringend nötig ist", sagte Raggl-Mühlberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper