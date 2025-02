Titel für Welser Leichtathletin Olivia Benesch

Trotz längerer krankheitsbedingter Trainingspause konnte sich Olivia Benesch am Wochenende mit tollen Leistungen den Titel im Hallenfünfkampf in Linz sichern. Das Leichtathletik-Talent des PSV Wels gewann im Vorjahr bereits den Titel in der U18 und setzte ihre Serie nun in der U20 fort.

Die junge Welserin startete mit der Tagesbestzeit über 60 Meter Hürden in den Mehrkampf und ließ dann Siege im Hochsprung, Kugelstoß und Weitsprung folgen. Dank einer komfortablen Führung konnte sie ohne Druck in den abschließenden 800-Meter-Lauf gehen und die Goldmedaille nach Wels holen.

"Ich freu mich voll über den Titel, aber ich kann noch an einigen Sachen arbeiten. Der Kugelstoß war sicher positiv, bei den anderen Disziplinen ist sicher noch mehr drinnen", sagte Benesch. Am Samstag geht sie in Wien über 60 Meter Hürden, im Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoß an den Start.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper