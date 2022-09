Tischtennis: Zwei Welser Teams in erster Bundesliga

Erstmals ist der Welser Tischtennissport mit zwei Teams in der obersten Bundesliga vertreten. Die SPG Felbermayr Wels tritt in dieser Saison nach dem Meistertitel in der 2. Bundesliga mit zwei Mannschaften an.

Im oberen Play-off der 1. Bundesliga hat sich die Meistermannschaft kaum verändert. Andreas Levenko, Nandor Ecseki und Jiri Martinko konnten gehalten werden. Mit Maciej Kolodziejczyk wechselte ein zukünftiger österreichischer Nationalteamspieler in die Messestadt.

Im unteren Play-off wollen Gabor Böhm, Petr Hodina und der Neuzugang aus Kuchl, Thomas Ziller, den Klassenerhalt schaffen. Einen ersten Schritt dazu machte das Team bereits am vergangenen Wochenende, als man im OÖ-Derby gegen TTC Biesenfeld mit 4:2 für sich entschied.

Die Saison im Play-off beginnt am kommenden Sonntag um 15 Uhr mit einem Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger TTC Raiffeisen Kuchl 1. Das erste Heimspiel für den Meister geht am 25. September gegen Stockerau über die Bühne. Das Saisonfinale findet diesmal in der Sporthalle Vogelweide statt. Für die Welser ist ein Antreten vor heimischer Kulisse eine zusätzliche Motivation, um den Meistertitel wieder nach Wels zu holen.

Am Ende des Grunddurchgangs werde zunächst ein Platz unter den erster vier angepeilt, betont Trainer David Huber.

International ist man erstmals fix in der Gruppenphase der Champions League gesetzt. Die Nummer 8 in Europa trifft in der Gruppe B auf den französischen Meister Hennebont und auf einen Qualifikanten aus der Vorrunde. Da es heuer nur Dreiergruppen gibt, steigt der Erstplatzierte direkt in das Halbfinale auf. Die Zweitplatzierten spielen im Europe Cup weiter.

Um Gruppenplatz eins oder zwei zu erreichen, verstärken sich die Welser mit Legionären aus Fernost. Der Koreaner Park Ganghyeon und der Japaner Hiromitsu Kasahara sollen der SPG Wels dabei helfen, die großen Teams in Europa maximal zu ärgern.