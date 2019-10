Tischtennis: Erste Niederlage gegen Jekaterinburg

Mit einem 3:0-Erfolg ging die Mannschaft aus Russland, bei der sich alle drei Spieler unter den besten 60 der Weltrangliste befinden, schlussendlich als Sieger aus der Halle.

Doch das Ergebnis sieht eindeutiger aus, als es wirklich war. Sowohl der für Walter Wels spielende Koreaner Dongsoo Kang als auch Frane Kojic konnten gegen ihre jeweiligen Gegner gut mitspielen.

Unfassbare Ballwechsel

Kang kassierte gegen den stark aufspielenden Russen Aleksander Schibajew nach drei Sätzen in der Verlängerung seine erste Niederlage in der Champions League. Dennoch machte dieses Spiel dank unfassbarer Ballwechsel beider Spieler beste Werbung für den Tischtennissport. Auch Frane Kojic verlor trotz guter Chancen und Satzbällen gegen den in der Weltrangliste auf Platz 24 aufscheinenden Dänen Jonathan Groth mit 0:3.

Im dritten Einzel an diesem Abend spielte Ungarn-Legionär Adam Szudi gegen den Kroaten Andrej Gacina, der an diesem Tag für den Welser Spieler eine Nummer zu groß war. Szudi verlor schließlich deutlich mit 0:3.