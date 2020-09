Tischtennis-Auftakt im Zeichen von Covid-19

Die Tischtennis-Bundesliga der Herren startet am Wochenende in Salzburg mit einem Eröffnungsturnier. Die Spielgemeinschaft Walter Wels tritt mit dem Kroaten Frane Kojic und Ungarn-Legionär Adam Szudi an. Verstärkt wird das Duo von Neuzugang Andreas Levenko. Der österreichische Teamspieler war einst U-21-Weltranglistenerster. Als Ersatzmann und Contrainer fungiert das Welser Urgestein Dominique Plattner.

Im Auftaktturnier wird auch der Cupsieger ermittelt. Die Welser wollen nicht nur einen gelungenen Start nach der rund sechsmonatigen Corona-Ligapause hinlegen. Nach 2018 möchte sich die Spielgemeinschaft auch zum Cupsieger krönen. Strenge Präventionsmaßnahmen sollen größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Dazu gehört auch der Verzicht auf das Doppel. Das Welser Bundesligateam ist darüber keineswegs unglücklich. Denn das Doppel war in den vergangenen Jahren die Achillesferse der Messestädter, die mit Stockerau, Wiener Neustadt, Linz und Kapfenberg um den Titel kämpfen.

