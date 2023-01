Tischtennis: 14-Jähriger als Matchwinner für Wels

Im kleinen Derby im unteren Playoff der 1. Bundesliga gegen Union Biesenfeld stand die große Nachwuchshoffnung der SPG Felbermayr Wels, Petr Hodina, erstmals mit österreichischem Pass in Linz an der Tischtennisplatte. Davon beflügelt, zeigte er in seiner Einzelpartie gegen den Linzer Michael Binder, der ihn zwar von der Größe her, nicht aber vom Können zwei Köpfe überragte, wie auch im Doppel an der Seite von Gabor Böhm eine mehr als nur solide Leistung. Und trat damit erneut den Beweis dafür an, dass die Welser, aber auch der Verband noch viel Freude an ihm haben werden, so SPG-Wels-Präsident Bernhard Humer.

Vater und Betreuer

Der erst 14-jährige Hodina gewann sowohl das Einzel wie auch das Doppel mit jeweils 3:0. Neben ihm gelang auch Gabor Böhm und dem immer verlässlichen Thomas Ziller ein solider Auftritt. Böhm bezwang den tschechischen Legionär in Diensten von Biesenfeld, Tomas Wisniewski, sicher mit 3:0, wobei er immer wieder mit seinen gefährlichen Rückhandaufschlägen sein Gegenüber ins Wanken brachte und auch druckvoll von der Platte weg spielte.

Den vierten Einzelpunkt beim am Ende sicheren Gesamterfolg von 4:0 für die Welser steuerte Ziller mit einem 3:1-Sieg gegen Christian Wolf bei. Ziller kam nur kurz im dritten Satz ins Wanken, stabilisierte sich aber wieder im vierten und letzten Satz der Partie. Für Wels und Petr Hodina war es somit ein gelungener Auftakt der Rückrunde der Liga. "Wir wollten einfach den Sieg mehr als unser Gegner und haben uns am Ende selbst belohnt", sagte Richard Györi nach Spielende, Betreuer und Vater von Petr Hodina.

Ziel der Welser ist es jetzt, möglichst rasch den Mittelfeldplatz in der Liga abzusichern. Die nächsten Spiele finden erst Mitte Februar auswärts gegen Kufstein und die Turnerschaft Innsbruck statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper