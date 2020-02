Tipps und Tricks für einen perfekten Strudelteig

Hermine Selinger aus Neukirchen bei Lambach zeigt im aktuellen, knapp 15-minütigen Beitrag der Filmreihe "Kochlandschaft" in der LEADER-Region Wels-Land, wie ein Strudelteig perfekt gelingt und verrät ihr Strudel-Rezept mit Fisolen-Ziegenkäse-Fülle.

Jede Woche geht ein neuer Beitrag mit lokalen Akteuren auf Sendung, der auf nachrichten.at und regionwelsland.at/kochlandschaft sowie in verschiedenen Kanälen sozialer Medien angesehen werden kann. Die Filme sollen Menschen zum Nachkochen animieren.

>>> Das Video zum Nachkochen:

Nicht nur Hobbyköche und Gastronomen, auch die lokalen Produzenten der verwendeten Lebensmittel werden in den Kurzfilmen vorgestellt. Dieses Mal Silvia Leitenmayr aus Pennewang, die mit ihrem Mann gemeinsam einen Ziegenhof führt. "Wir haben einen relativ kleinen Betrieb und haben uns vor 18 Jahren um Alternativen umgesehen. Wir verarbeiten die Milch am Hof von 35 Muttertieren selbst und sind mit unseren Produkten am Wochenmarkt in Wels und am Südbahnhofmarkt in Linz vertreten", sagt Leitenmayr.

Produziert wurden die Filme im Auftrag der LEADER-Region Wels-Land vom Niederösterreicher Wolfgang Czeland, der mit seiner Kamera auch die Kulturschätze und regionales Brauchtum eingefangen hat.