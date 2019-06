Tipps für Wochenende: Welser Superbowl

Zu den Heimspielen der ASKÖ Huskies ins alte Eintracht-Stadion pilgern regelmäßig zwischen 800 und 1000 Zuschauer: "Wir zählen im Durchschnitt mehr Besucher als der FC Wels der auch WSC-Hertha", sagt Sektionsleiter Stefan Graffl.

Am Samstag, 15 Uhr, lädt der Verein bei freiem Eintritt zum letzten Saison-Heimspiel. Beim Welser Superbowl kommt es zum Aufeinandertreffen mit den Gladiators aus Ried im Innkreis. Graffl erwartet ein ausgeglichenes Match: "Bei unserem Auswärtsspiel in Ried haben wir nur knapp verloren. Am Samstag kommt uns aber der Heimvorteil entgegen", glaubt der Welser Football-Pionier an einen Sieg.

Ein Wort noch zu den Spielregeln: Auf dem Feld stehen sich wie beim Fußball jeweils elf Spieler gegenüber. Eine Mannschaft, die sich aus Offensive und Defensive zusammensetzt, besteht aber aus insgesamt 22 Spielern. Je nach Ballbesitz steht entweder die Defensive oder die Offensive auf dem Spielfeld.

Damit die Show nicht zu kurz kommt, bringt sich eine Cheerleader-Gruppe der Welser SMS erstmals in Stellung.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at