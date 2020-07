Tierquäler erschoss seinen Hund im Wald

Polizeibeamte trafen den Tierquäler im Waldstück an und durchsuchten ihn. Obwohl er angab, keine Waffe bei sich zu haben, fanden die Polizisten bei der Durchsuchung die Faustfeuerwaffe jedoch in dessen Hosenbund. Den Hund hatte er an einem Baum angeleint, ehe er ihn erschoss.

Der 60-Jährige, der keine waffenrechtlichen Dokumente besaß, musste den Beamten mehrere Waffen sowie Munition übergeben. Die Polizei stellte Waffen und Munition sicher, ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.

