Brennende Gartenabfälle lösten Feuerwehreinsatz aus

WELS. Wegen einer unbekannten Rauchentwicklung wurde die Welser Feuerwehr am Dienstagabend alarmiert. Für diese gab es zwei Gründe, wie die Einsatzkräfte herausfanden.

Die Einsatzkräfte erkannten schnell die Ursache für die Rauchentwicklung. Bild: Matthias Lauber

Eine ganze Siedlung war teils in dichte Rauchschwaden gehüllt, als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen. Für die Rauchentwicklung gab es zwei Gründe: Eine Pensionistin verbrannte in ihrem Garten eine größere Menge an Laub und Gartenabfällen und im Garten dahinter wurde über einer Feuerstelle gegrillt.

Die Einsatzkräfte konnten die Pensionistin erfolgreich von ihrem Vorhaben abbringen und auch die Feuerwehrstelle beim Grillversuch im Garten hinter der eigentlichen Einsatzstelle kontrollieren.

