Thiems Bruder schlägt in Wels auf

Während Dominic Thiem bei den US Open im Einsatz steht, schlägt sein jüngerer Bruder Moritz (20) in Wels beim von Werner Hipfl erstmals veranstalteten Stadt-Wels-Herren-Tennis-Grand-Prix 2020 auf der WTV-Anlage auf. Obwohl die besten Spieler beim US Open oder in Kitzbühel im Einsatz sind, kann sich das Teilnehmerfeld sehen lassen. Topgesetzte Spieler sind Lucas Miedler (ATP-Nr. 295), Alexander Erler sowie Moritz Thiem als Nummer 6. Das Turnier startet heute bei freiem Eintritt um 10 Uhr und dauert bis Sonntag. Es geht um ein Preisgeld von 6000 Euro. Als Welser Lokalmatadore sind Glenn Kinauer (17) und Nico Hipfl (14) dabei.

