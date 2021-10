Theatertage in Schleißheim

Hans Strobl ist ein Urlaubsmuffel, ganz zum Leidwesen seiner Frau Elfriede, die endlich mit ihm in den Süden reisen will. Eine gewonnene Urlaubsreise entpuppt sich aber als Werbefahrt. Um sich vor der reiselustigen Nachbarschaft nicht zu blamieren, wird gelogen, was das Zeug hält. "Der Urlaubsmuffel" ist das aktuelle Stück der Schleißheimer Theatergruppe, die ins Gasthaus Huber lädt. Vorstellungen finden noch von 22. bis 27. Oktober sowie von 29. bis 31. Oktober statt. Eintritt: freiwillige Spenden, Kartenreservierung unter Tel. 0699/88 45 03 46.