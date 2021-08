Gespielt wird heuer aus Platzgründen und aufgrund der Abstandsregeln nicht auf der kleinen Bühne in Kalköfen, sondern das einmonatige Gastspiel findet in der ehemaligen Reithalle des Schlosses Aschach statt. Auf die ausverkaufte Premiere am Freitag folgen insgesamt zwölf weitere Vorstellungen.