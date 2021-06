Theaterensemble spielt auf Bestellung im Burggarten

Am Sonntag ab 20 Uhr wird der Welser Burggarten zur Bühne für Nachwuchsschauspieler, die auf Zuruf des Publikums spielen werden. Entstanden sei das Projekt während der Pandemie, erklärt der Obmann des Vereins "Junges Theater Wels", Dominik Samassa, im Gespräch mit den OÖN. "Während der Lockdowns gingen den Jugendlichen die Perspektiven ab und wir wollten etwas anbieten. Da es sich aufgrund der Einschränkungen nicht ausging, ein ganzes Theaterstück einzustudieren, entwickelte sich die Idee, Improvisationstheater zu machen."

Mit einer Mischung aus Onlinetraining, Filmdrehs im Medienkulturhaus und schließlich auch gemeinsamen Theaterproben lernten die jungen Laiendarsteller im Alter zwischen 16 und 32 Jahren verschiedenste Arten des Improvisationstheaters kennen. Unterstützung bekam das junge Ensemble "le bagage" von der Theaterpädagogin und Regisseurin Gabriele-Kirsten Lutz. "Wir haben für das Publikum eine Menükarte mit neun Gängen zusammengestellt, aus denen die Besucher Kategorien wählen können. Wir spielen tatsächlich auf Bestellung", macht Lutz Lust, sich auf die vielfältigen Szenen einzulassen. Auf alle Fälle wird es schräg, skurril, spannend, tragisch und romantisch, je nach Wunsch der Gäste. Der Eintritt zur Veranstaltung im Rahmen der Welser Sommerkultur ist frei, bei Schlechtwetter wird im Cordatushaus gespielt.

Große Produktion im Herbst

In den Vorbereitungen steckt das Junge Theater Wels auch für die Produktion "Beschränkt beziehungsfähig", an der viele Welser Kulturschaffende beteiligt sind. Lutz führt dabei Regie und muss einige Rollen aufgrund der Verschiebung von fast einem Jahr neu besetzen. Denn eigentlich war die Premiere des Stücks in Anlehnung an Peter Handkes Schauspiel "Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten" bereits für den Herbst 2020 anlässlich der Eröffnung des sanierten Stadttheaters geplant, wurde aber auf den 17. September 2021 verschoben. Das Publikum erwartet ein buntes Spektakel mit Musik, Tanz und Schauspiel. Mitwirken werden dabei auch die Musicalwaves, das Theater Vogelweide, die Eisenbahnermusikkapelle und das Gymnasium Dr.-Schauer-Straße.