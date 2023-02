Thalia schlägt ein neues Kapitel in der Innenstadt auf

Man sieht sich im Leben immer zweimal, das gilt in Wels auch für die Buchhandelskette "Thalia", die in die Innenstadt zurückgekehrt ist und gestern ihre Filiale an der Ecke Schmidtgasse/Ringstraße eröffnet hat. Es ist übrigens das 40. Geschäft in Österreich. Seit drei, vier Jahren sei die Rückkehr ins Welser Zentrum immer wieder Thema gewesen, sagte Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann gestern bei einem Pressegespräch. "Es war jedoch nicht der passende Standort dabei. Als uns dann aber einer der besten Standorte auf den Tisch gelegt wurde, konnten wir nicht Nein sagen." Außerdem hätte Wels seine Hausaufgaben gemacht und die Innenstadt stark an Attraktivität gewonnen.

Geleitet wird die Filiale mit insgesamt zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Welserin Nicole Thannesberger, einer langjährigen Thalia-Buchhändlerin, die zuvor in Ried und Linz gearbeitet hat.

Vom Sortiment der Buchhandlung im max.center unterscheidet sich die Filiale durch einen größeren Literatur- und Österreichschwerpunkt. "Mit Mangas und englischen Büchern wollen wir außerdem ein Treffpunkt für die Jugend sein", sagt Thannesberger. Seit TikTok-Nutzer unter #BookTok ihre Lieblingsbücher vorstellen, begeistern sich wieder mehr Jugendliche für das Lesen. Von diesem Onlinehype profitiert auch der Buchhandel stark. Geplant sind außerdem regelmäßig Veranstaltungen wie Lesungen.

Thalia wird voraussichtlich Ende März in Linz mit Selbstscanner-Kassen starten, dort sind seit kurzem auch Fahrradkuriere im Einsatz, die die Wunschartikel nach Hause liefern.

Gut angenommen werden auch die Abholstationen, bei denen die Kunden die bestellten Bücher rund um die Uhr flexibel abholen können. Ab Mitte März wird es auch eine Abholstation vor der neuen Welser Filiale geben.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger