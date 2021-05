Sieben Jahre ist es her, dass Peter Karacsonyi (28) sein erstes selbst gebautes Skateboard in der Hand hielt. Damals fertigte der junge Thalheimer die "Brettl", die für ihn die Welt bedeuten, in einer kleinen Werkstatt in seinem Heimatort – aus Bambusholz und Carbon. Aus Karacsonyis Wunsch, ein Skateboard zu besitzen, das nicht nach wenigen Tagen zu Bruch geht, hat sich mit Kape eine Marke entwickelt, die in der Szene weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist.