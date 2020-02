Thalheim blickt in die Zukunft

Gemeinsam mit den Bürgern will die Gemeindevertretung in den kommenden Monaten ein Zukunftsprofil entwickeln. Künftige Entscheidungen der Ortspolitik bekommen dadurch einen Rahmen und eine Richtung. Begleitet wird der Agenda-Prozess von Mitarbeitern des Regionalmanagements, der SPES Zukunftsakademie und von Michael Heiß aus der Marktgemeinde. Beim ersten Infoabend ging es darum, was den Menschen an Thalheim gefällt und was für die Zukunft wichtig sein wird. "Vom großen Interesse bin ich überwältigt", freute sich Bürgermeister Andreas Stockinger (VP).

