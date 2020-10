Gleich zwei Staatspreise – von fünf möglichen – gehen in diesem Jahr in die Region Wels. Über die vom Familienministerium vergebenen Auszeichnungen dürfen sich das Klinikum Wels-Grieskirchen und die TGW Logistics Group mit Hauptsitz in Marchtrenk freuen. Die Verleihung fand am Montag via Videostream durch Familienministerin Christine Aschbacher statt.