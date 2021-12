TGW sucht 850 Mitarbeiter

In den Bereichen Software und IT, Steuerung, Servicetechnik und Entwicklung werden gut ausgebildete Fachkräfte aufgenommen. Bei "Best Recruiters", der größten Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, errang TGW erneut einen Branchensieg.

In die Bewertung wurden Kriterien wie digitale Präsenz, Karrieremessen und der persönliche Umgang aufgenommen. "Wir sind stolz auf unsere Erfolge bei der Suche nach der passenden Verstärkung", betont Schröpf.