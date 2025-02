Teure Infrastruktur: "Wir müssen unser Wachstum künftig eindämmen"

Diese Woche war wieder Baustart von Wohnungen – Bürgermeisterin Monika Weberberger-Rainer (Mitte) will künftig beim Zuwachs von neuen Bewohnern bremsen, weil die Gemeinde ständig mit der Infrastruktur nachziehen muss.

Die Gemeinde im Bezirk Eferding mit den meisten Einwohnern (6200 Hauptwohnsitze) wächst weiter. Diese Woche fand der Spatenstich für das nächste große Bauprojekt in der Alkovener Ortschaft Straßham statt. Dort errichten OÖ Wohnbau und GWG mehr als 200 Wohnungen. Geplant ist auch ein Gastronomielokal, ein Hofladen und eine durch die Gemeinde errichtete Freizeitanlage für die Jugend.

"Wir werden künftig aber Neuwidmungen sehr in Grenzen halten, um das Wachstum einzudämmen", sagt die Alkovener Bürgermeisterin Monika Weberberger-Rainer (SP). Denn mit der sozialen Infrastruktur wie der Kinderbetreuungseinrichtungen hinterherzukommen, sei eine riesige Herausforderung. Die neuen Wohnanlagen seien alle schon vor Corona beschlossen worden, der Baustart habe sich aber verzögert.

Neues Entwicklungskonzept

Der Gemeinderat hat einstimmig einen neuen Flächenwidmungsplan samt örtlichem Entwicklungskonzept beschlossen, der nun beim Land geprüft wird. Während die Gemeinde beim Wohnungsbau bremsen will, soll Alkoven attraktiver als Wirtschaftsstandort werden. Mit zusätzlichen Arbeitsplätzen fließen auch mehr Kommunalsteuereinnahmen in die Gemeindekasse. Zwar hat man mit dem Institut Hartheim einen sehr großen Arbeitgeber in der Gemeinde. "Allerdings erhalten wir vom Institut als Landesorganisation im sozialen Bereich keine Kommunalsteuer", sagt Weberberger-Rainer. Gewidmete Flächen für Betriebe werden ausgeweitet. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss holt sich auch Unterstützung bei Business Upper Austria, der Standortagentur des Landes.

Schutz vor Hochwasser

Ein weiteres wichtiges Thema in der Gemeinde ist der Hochwasserschutz. Vor Überschwemmungen sollen künftig unter anderem Spundwände zwischen einem und 1,80 Meter Höhe schützen, ein Rückhaltebecken ist für Straßham geplant. Die Grundeinlöseverhandlungen ziehen sich allerdings in die Länge. "Wir haben fast alle, bis auf einige wenige Grundeigentümer, von den Maßnahmen überzeugen können", sagt die Bürgermeisterin. Die Gemeinde habe aber auch beschlossen, dass es, wenn es zu keiner Einigung komme, auch Enteignungen geben könne. "Das ist nicht mein Wunsch, deshalb hat es vergangene Woche auch noch Gespräche gegeben." Die Bürgermeisterin will die Verhandlungen bis Monatsende abschließen.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels

