Teufelberger zeigt ein Herz für die Herzkinder

Pro beantwortetem Fragebogen hat das Unternehmen fünf Euro für einen guten Zweck gespendet. Damit wurden 4500 Euro an Spenden gesammelt und an regionale Projekte in der Nähe der Teufelberger-Niederlassungen übergeben. In Wels gingen 500 Euro an die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt. Mit 1310 Euro wurde der Verein Herzkinder Österreich bedacht, der Kinder mit Herzfehlbildungen unterstützt. Die übrigen Gelder gingen an Sozialprojekte in Tschechien, Italien, Thailand und den USA.