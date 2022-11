Teuerung: Wels übernimmt Beiträge für Kinderbetreuung

Die Stadt übernimmt für zwei Monate die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung bzw. für ganztägige Pflichtschulen in Wels. Zudem gibt es einen einmaligen monatlichen Kostenersatz für mobile Betreuung und Pflege, hieß es am Montag in einer Presseaussendung. Auf Dauer wird der Zuschuss für Essen auf Rädern erhöht.

Voraussetzung für die finanzielle Unterstützung ist u.a., dass die Personen ihren Hauptwohnsitz in Wels haben. Außerdem gibt es noch - gekoppelt an Netto-Einkommensobergrenzen - einmal 100 Euro. Die Auszahlung erfolge auf die sogenannte Wels Card, die bei etwa 240 Betrieben gelte, so Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).